Кузьмич рассказал, что в день отдыха механики целый день работали над его машиной

Российский штурман Ясира Сеайдана Алексей Кузьмич рассказал о том, как проходит день отдыха на «Дакаре»-2020.



«Заканчивается день отдыха на бивуаке. Для экипажей, конечно, это день отдыха, а вот для механиков — день сплошной работы. С восьми утра и до самого вечера ребята работают — далеко не все уже завершили обслуживание и накрыли машины брезентами. Сегодня перебираются все основные узлы и агрегаты, меняется всё, что можно поменять: амортизаторы, приводы, проверяются рычаги…



На нашей машине, например, даже вскрывали и проверяли коробку передач. Ну, на то дни отдыха и существуют: чтобы экипажи восстановились, а механики смогли восстановить машину для дальнейшей борьбы, ведь впереди ещё шесть очень непростых дней», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.