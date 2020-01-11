Алонсо считает, что уже адаптировался к «Дакару», и очень доволен своей скоростью

Испанский гонщик Фернандо Алонсо подвёл итоги первой недели ралли-марафона «Дакар»-2020.



«Первая неделя получилась для нас очень насыщенной, были взлёты и падения, так что ощущения смешанные. Но в целом это были очень хорошие дни для нас. Мы действительно насладились первой неделей.



Конечно, мне немного непривычно, что рядом находится штурман. Но мне повезло, что рядом сидит Марк с его огромным опытом. Я пытаюсь всегда следовать его советам. Он знает, когда темп слишком высокий, и рекомендует мне немного притормозить. Иногда бывает и наоборот — нужно сильнее жать на газ.



Это мой первый опыт выступления на «Дакаре». Целью было посмотреть, насколько конкурентоспособным я смогу быть, как я адаптируюсь к ралли-рейдам. Честно говоря, думаю, что адаптироваться уже получилось. Например, вчера после первых 470 километров спецучастка я проигрывал Нассеру Аль-Аттие четыре минуты. Несколько месяцев назад я просто не мог себе представить подобного, ведь я никогда не сидел за рулём машины для ралли-рейдов. Я очень доволен выступлением, скоростью. Так что, возможно, появится план вернуться на «Дакар», имея больше шансов на победу», — приводит слова Алонсо телеграм-канал Cross-Country Rally.