Босс «Тойоты» назвал последние результаты Алонсо на «Дакаре» фантастическими

Глава заводской команды Toyota Overdrive Жан-Марк Фортен поделился своими впечатлениями от выступлений двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в первой половине ралли-марафона «Дакар»-2020. Для испанца это первый опыт выступления на «Дакаре». На шестом этапе Алонсо показал шестой результат и теперь занимает 16-е место в общем зачёте.



«Фернандо Алонсо доказывает свои скорость и способности, свои чемпионские знания. Если посмотреть на его результаты вчера и позавчера, то они просто фантастические. Он сейчас пилотирует просто великолепно. Досадно, что у него возникла проблема в пыли позади другого участника гонки, когда Фернандо задел большой камень. Здорово, что после этого он сумел продолжить борьбу и по-прежнему с нами», — передаёт слова Фортена корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.