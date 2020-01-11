В «КАМАЗ-мастере» всё ещё надеются вернуть Николаева в гонку, восстановив мотор

Экипаж Эдуарда Николаева команды «КАМАЗ-мастер» воспользовался «джокером», чтобы вернуться в «Дакар», сообщает телеграм-канал Cross-Country Rally.



Необходимые документы были поданы организаторам. Однако пока неясно, успеют ли механики собрать мотор до утра. Перед стартом автомобиль ещё должен будет пройти техническую проверку, по результатам которой он может быть допущен к гонке.



После использования «джокера» экипаж Николаева уже не сможет вернуться в общий зачёт. В общей сложности, помимо потери времени из-за технических неисправностей, Николаев был оштрафован на 74 часа, и даже если он и продолжит борьбу, то ради того, чтобы закончить ралли-марафон.

Напомним, на преодоление пятого спецучастка «Дакара» Николаеву из-за проблем с мотором понадобилось около суток.