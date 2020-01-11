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Николаев выйдет на старт седьмого этапа «Дакара», вернувшись после схода

Николаев выйдет на старт седьмого этапа «Дакара»
Николаев выйдет на старт седьмого этапа «Дакара», вернувшись после схода
Авто / Дакар 2020 0

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» в составе пилота Эдуарда Николаева, штурмана Евгения Яковлева и механика Владимира Рыбакова продолжит выступать на ралли-марафоне «Дакар»-2020. Организаторы соревнования одобрили заявку на возвращение российского экипажа в гонку.

На старт седьмого этапа в воскресенье Николаев выйдет как участник отдельной классификации Dakar Experience. Напомним, российский экипаж был вынужден сойти с гонки из-за технических проблем на шестом этапе.

Отметим, что с недавних пор в регламенте «Дакара» появилось изменение, касающееся сошедших участников. Теперь каждый из них может воспользоваться так называемым джокером, то есть продолжить своё выступление, но в отдельном от общего зачёта рейтинге. Такая возможность предоставляется участнику или команде только один раз за весь «Дакар».

Стартуют участники Dakar Experience после всех экипажей основного зачёта. Эдуард Николаев уйдёт на старт в 10:28 по московскому времени, сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, проблемы на машине Николаева начались на пятом этапе «Дакара», на преодоление которого ему понадобилось около суток. На шестом спецучастке двигатель на грузовике Николаева окончательно вышел из строя.

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Казалось, что сход уже неизбежен, но его удалось отсрочить хотя бы на день.
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