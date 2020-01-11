Вязович: на разгонах ребята из «КАМАЗ-мастера» просто отъезжают от нас

Главный конкурент российской команды «КАМАЗ-мастер» в грузовом зачёте, лидер белорусского коллектива «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович ещё раз поделился своим мнением насчёт главной причины отставания от камазовцев на последних этапах «Дакара»-2020. Вязович уверен, что установленные на грузовиках «МАЗа» двигатели работают существенно хуже, чем камазовские.



«Мы проигрываем моторами очень сильно на всех разгонах, на прямиках на тяжёлом грунте. Просто отъезжают от нас ребята. Мы целый день ехали за Димой Сотниковым, но могли держаться только путём подрезок на быстрой дороге. В остальном — даже на прямых участках — отставали очень сильно», — заявил Вязович после шестого этапа ралли-марафона.



Белорусский гонщик занимает третье место в генеральной классификации.