Перес покинет Формулу-1 после 2022 года, если не начнёт бороться за победы

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес дал понять, что по истечении действующего контракта он может завершить карьеру в Формуле-1. Условием продолжения выступлений мексиканец называет появление шансов на победы.
«Смена регламента даёт мне надежду, тем более я знаю, что происходит в команде. Но я должен быть реалистом. Мне не попасть в «Феррари» или «Мерседес», так что я доволен своим местом, тем более зная, что происходит в закулисье Формулы-1. Так что выступления в «Рейсинг Пойнт» — хорошая возможность.
Вместе с тем следующий сезон станет для меня уже десятым в Формуле-1. Если всё будет продолжаться в том же ключе, что и сейчас, я не буду продолжать карьеру после 2022 года. Три года пройдут очень быстро, но я настроен оптимистично и готов бороться за победы», — приводит слова Переса Motorsport.
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