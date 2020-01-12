Руководитель X-Raid — о жалобах босса «Тойоты» на правила «Дакара»: он всё время плачет

Руководитель заводской команды «Тойота» Глин Холл выразил недовольство регламентом «Дакара». По его словам, из-за правил, касающихся рестриктора, у багги команды Х-Raid есть преимущество в мощности и максимальной скорости, из-за чего её пилоты и лидируют на нынешнем «Дакаре».

«Давно говорю ФИА: пока в „Дакаре“ участвовали машины „Пежо“, всё было сбалансировано. Но в 2018 году они уменьшили рестриктор на 1 мм. Пилоты выходят из машин и говорят, что не могут соперничать с багги по чистой скорости на прямых, их проходят как стоячих», — приводит слова Холла Motorsport.

Руководитель X-Raid Свен Куандт ответил на выпад Холла, и сделал это достаточно в острой манере.

«Проблема Глина в том, что он постоянно плачет. В прошлом году он плакал, когда они побеждали, теперь он плачет, когда позади. Он делает то же самое на встречах с ФИА. Его слова далеки от реальности. Мы видим, что после 470 км ралли наши команды разделяет минута. Так в чём проблема? Если посмотрим на результаты предыдущего дня, то речь пойдёт о двух минутах. С рестрикторами нет никаких проблем. Мне кажется, у нас супербаланс», — сказал Куандт.