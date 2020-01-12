Глава X-raid прокомментировал тот факт, что на «Дакаре» лидируют пилоты за 50

Глава команды X-raid Свен Квандт прокомментировал тот факт, что по итогам первой половины гонки в зачёте внедорожников лидировали возрастные пилоты — 57-летний Карлос Сайнс, 49-летний Нассер Аль-Аттия и 54-летний Стефан Петерансель.
«После дня отдыха наши пилоты Карлос Сайнс и Стефан Петерансель были на первом и третьем местах в генеральной классификации. У нас неплохое положение. Эта гонка непростая. Теперь как в былые дни: непростые трассы и непростая навигация. Но, думаю, все рады тому, как прошла эта неделя: эдакое возвращение к корням, как было когда-то в Африке. Так что этот „Дакар“ непростой, но хороший. Давайте надеяться, что у нас будет интересное сражение до самого последнего дня гонки. И пусть победит сильнейший.
Что касается того, почему все трое пилотов, которые сейчас лидируют на „Дакаре“, старше 50 лет… Ну одному скоро исполнится 50. В конечном счёте, „Дакар“ — это опыт, опыт и ещё раз опыт. Это знания, которые помогают понять, когда можно гнать, а когда нужно ехать осторожно», — передаёт слова Квандта корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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