Боттас признан гонщиком года в Финляндии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил награду лучшего гонщика года в Финляндии, сообщает Ilta-Sanomat. Соответствующую премию он получил на традиционном ежегодном гала-шоу, которое состоялось в Лахти.

Минувший сезон стал лучшим в карьере Валттери Боттаса. В первой половине сезона Формулы-1 он пытался составить конкуренцию в борьбе за первое место в общем зачёте напарнику по команде Льюису Хэмилтону. Некоторое время даже лидировал. Во второй части сезона финн сдал, тем не менее ему удалось завершить 2019 год на втором месте и впервые в карьере стать вице-чемпионом мира.

В межсезонье Боттас также участвует в гонках. Уже на следующей неделе он во второй раз в карьере выйдет на старт Ралли Арктика.