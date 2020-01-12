Вольф полагает, что мотор «Мерседеса» в 2020 году покажет ту же мощность, что и «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в 2020 году силовая установка на машинах его команды не будет уступать двигателям «Феррари».

«В минувшем сезоне разница в мощности моторов колебалась в зависимости от трассы. Мы увидели, что она может достигать 50 лошадиных сил. Тенденция была такова, что разница росла. Если внесём все необходимые коррективы, у нас получится сбалансированная борьба в отношении мощности моторов», — приводит слова функционера GPUpdate.

Напомним, невзирая на преимущество «Феррари» в мощности силовой установки, итальянская команда так и не сумела навязать «Мерседесу» борьбу за титул. Пилоты «Скудерии» уступили в личном зачёте, а команда, соответственно, проиграла в Кубке конструкторов.