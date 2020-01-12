На ралли «Дакар» скончался мотоциклист Паулу Гонсалвеш
Авто / Дакар 2020 0
Сегодня, 12 января, в ходе преодоления седьмого спецучастка ралли «Дакар» скончался 40-летний мотоциклист из Португалии Паулу Гонсалвеш.
В 10:08 по местному времени организаторы гонки отправили к месту происшествия вертолёт. Уже через 8 минут Гонсалвеш был обнаружен. Спортсмен был без сознания, медики констатировали остановку сердца. В кратчайшие сроки португалец был доставлен в больницу, однако реанимационные мероприятия результата не принесли. Гонсалвеш скончался.
После шести этапов нынешнего «Дакара» он занимал 46-е место в общем зачёте. Для португальца это был уже тринадцатый «Дакар». Впервые он выступил на многодневном ралли-марафоне в 2006 году. При этом четырежды он заканчивал «Дакар» в топ-10.
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