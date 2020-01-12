Сайнс выиграл седьмой этап ралли «Дакар» в классе внедорожников, Алонсо — шестой

Карлос Сайнс-старший завоевал победу на седьмом спецучастке ралли-марафона «Дакар» в классе внедорожников. Второе место досталось Нассеру Аль-Аттии, тройку лучших замкнул Стефан Петерансель. Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо показал шестой результат.
Успех Сайнса-старшего позволил ему укрепить лидерство в общем зачёте. Второе место в генеральной классификации занимает Нассер Аль-Аттия, Стефан Петерансель — третий. Фернандо Алонсо — на 15-м месте и отстаёт от Сайнса почти на три с половиной часа.
«Дакар»-2020. Внедорожники. Седьмой СУ
1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +4:16.11
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +2.12
3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +2.53
4. Бернхард тен Бринке (Toyota Gazoo Racing) — +2.58
5. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +7.36
6. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +7.49
«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 7 СУ
1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — 27:49.14
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +10.00
3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +19.13
4. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +44.24
5. Орландо Терранова (X-Raid Mini Jcw Team) — +55.58...
15. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +3:26.02.
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