Сайнс выиграл седьмой этап ралли «Дакар» в классе внедорожников, Алонсо — шестой

Карлос Сайнс-старший завоевал победу на седьмом спецучастке ралли-марафона «Дакар» в классе внедорожников. Второе место досталось Нассеру Аль-Аттии, тройку лучших замкнул Стефан Петерансель. Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо показал шестой результат.

Успех Сайнса-старшего позволил ему укрепить лидерство в общем зачёте. Второе место в генеральной классификации занимает Нассер Аль-Аттия, Стефан Петерансель — третий. Фернандо Алонсо — на 15-м месте и отстаёт от Сайнса почти на три с половиной часа.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Седьмой СУ

1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +4:16.11

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +2.12

3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +2.53

4. Бернхард тен Бринке (Toyota Gazoo Racing) — +2.58

5. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +7.36

6. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +7.49

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 7 СУ

1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — 27:49.14

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +10.00

3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +19.13

4. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +44.24

5. Орландо Терранова (X-Raid Mini Jcw Team) — +55.58...

15. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +3:26.02.