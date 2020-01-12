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Сайнс выиграл седьмой этап ралли «Дакар» в классе внедорожников, Алонсо — шестой

Сайнс выиграл седьмой этап ралли «Дакар» в классе внедорожников, Алонсо — шестой
Авто / Дакар 2020 0

Карлос Сайнс-старший завоевал победу на седьмом спецучастке ралли-марафона «Дакар» в классе внедорожников. Второе место досталось Нассеру Аль-Аттии, тройку лучших замкнул Стефан Петерансель. Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо показал шестой результат.

Успех Сайнса-старшего позволил ему укрепить лидерство в общем зачёте. Второе место в генеральной классификации занимает Нассер Аль-Аттия, Стефан Петерансель — третий. Фернандо Алонсо — на 15-м месте и отстаёт от Сайнса почти на три с половиной часа.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Седьмой СУ

1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +4:16.11
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +2.12
3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +2.53
4. Бернхард тен Бринке (Toyota Gazoo Racing) — +2.58
5. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +7.36
6. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +7.49

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 7 СУ

1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — 27:49.14
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +10.00
3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +19.13
4. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +44.24
5. Орландо Терранова (X-Raid Mini Jcw Team) — +55.58...
15. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +3:26.02.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Легковые. Общий зачёт
12 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Идёт
1
Карлос Сайнс
MINI
23:33:03
2
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
+7:48
3
Стефан Петерансель
MINI
+16:20
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