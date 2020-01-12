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Каргинов выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников — 2-й, Шибалов — 3-й

Каргинов выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников — 2-й, Шибалов — 3-й
Авто / Дакар 2020 0

Седьмой спецучасток ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков прошёл под знаком доминирования команды «КАМАЗ-мастер». Первая тройка по итогам спецучастка была сформирована полностью из гонщиков российского коллектива.

Первое место досталось Андрею Каргинову, второе — Дмитрию Сотникову, третье — Антону Шибалову. В общем зачёте Каргинов продолжает удерживать лидерство. Второе место у Шибалова, тройку лучших замыкает Сергей Вязович, выступающий на МАЗе.

Напомним, Эдуард Николаев стартовал позже других участников и выступает уже вне общего зачёта.

«Дакар»-2020. Грузовики. Седьмой СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 5:01.02
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +0.3
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +2.05
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +6.17
5. Сергей Вязович («МАЗ») — +9.36

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 30:06.45
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +21.12
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +46.39
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:55.21
5. Мартин Мацик («Ивеко») — +2:19.12
6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 2:28.41.

Дакар 2020. Этап 7, Эр-Рияд - Вади-аль-Давасир
Грузовики (СУ - 546 км)
12 января 2020, воскресенье. 09:26 МСК
Окончено
1
Андрей Каргинов
KAMAZ
05:01:02
2
Дмитрий Сотников
KAMAZ
+0:03
3
Антон Шибалов
KAMAZ
+2:05
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