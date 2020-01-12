Каргинов выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников — 2-й, Шибалов — 3-й

Седьмой спецучасток ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков прошёл под знаком доминирования команды «КАМАЗ-мастер». Первая тройка по итогам спецучастка была сформирована полностью из гонщиков российского коллектива.

Первое место досталось Андрею Каргинову, второе — Дмитрию Сотникову, третье — Антону Шибалову. В общем зачёте Каргинов продолжает удерживать лидерство. Второе место у Шибалова, тройку лучших замыкает Сергей Вязович, выступающий на МАЗе.

Напомним, Эдуард Николаев стартовал позже других участников и выступает уже вне общего зачёта.

«Дакар»-2020. Грузовики. Седьмой СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 5:01.02

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +0.3

3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +2.05

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +6.17

5. Сергей Вязович («МАЗ») — +9.36

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 30:06.45

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +21.12

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +46.39

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:55.21

5. Мартин Мацик («Ивеко») — +2:19.12

6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 2:28.41.