Каргинов выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников — 2-й, Шибалов — 3-й

Седьмой спецучасток ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков прошёл под знаком доминирования команды «КАМАЗ-мастер». Первая тройка по итогам спецучастка была сформирована полностью из гонщиков российского коллектива.
Первое место досталось Андрею Каргинову, второе — Дмитрию Сотникову, третье — Антону Шибалову. В общем зачёте Каргинов продолжает удерживать лидерство. Второе место у Шибалова, тройку лучших замыкает Сергей Вязович, выступающий на МАЗе.
Напомним, Эдуард Николаев стартовал позже других участников и выступает уже вне общего зачёта.
«Дакар»-2020. Грузовики. Седьмой СУ
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 5:01.02
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +0.3
3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +2.05
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +6.17
5. Сергей Вязович («МАЗ») — +9.36
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 30:06.45
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +21.12
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +46.39
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:55.21
5. Мартин Мацик («Ивеко») — +2:19.12
6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 2:28.41.
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