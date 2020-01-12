Алонсо посвятил пост скончавшемуся на «Дакаре» мотоциклисту

Сегодня, 12 января, седьмой спецучасток ралли-марафона «Дакар» был омрачён трагедией. В ходе преодоления этапа скончался 40-летний мотоциклист Паулу Гонсалвеш. Невзирая на все усилия организаторов гонки, а также медиков, спасти португальца не удалось. Кончину спортсмена прокомментировал двукратный чемпион мира Формулы-1 дебютант «Дакара» Фернандо Алонсо.

«Очень грустный день. Обнимаю семью и друзей Паулу Гонсалвеша. Чемпион. Покойся с миром, пилот», — написал Алонсо на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице испанца в социальной сети «Инстаграм».

Гонсалвеш после шести этапов нынешнего «Дакара» занимал 46-е место в общем зачёте. Для португальца это был уже тринадцатый «Дакар». Впервые он выступил на многодневном ралли-марафоне в 2006 году. При этом четырежды заканчивал «Дакар» в топ-10.