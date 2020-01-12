Каргинов и Шибалов остались довольны седьмым спецучастком «Дакара»
Авто / Дакар 2020 0
Российский гонщики «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов и Антон Шибалов прокомментировали итоги седьмого спецучастка «Дакара»-2020. Каргинов на спецучастке показал первый результат, а Шибалов — третий.
«Спецучасток был очень быстрым, весь день ехали на максимальной скорости. Сегодня не было много дюн, а те, что встречались, были не очень большими», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
«Сегодня очень скоростной день. Несмотря на большую протяжённость, проехали очень быстро. Проблем не было, интересный спецучасток, едем дальше», — добавил в свою очередь Шибалов.
Каргинов и Шибалов возглавляют общий зачёт ралли-марафона. Каргинов лидирует, Шибалов отстаёт от него на 21 минуту 12 секунд.
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