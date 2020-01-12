Вязович — о проигрыше «КАМАЗу» по моторам: пока ничего с этим не можем поделать

Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович кратко подвёл итоги седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020. На нём Вязович показал пятый результат, проиграв Андрею Каргинову менее 10 минут. Вязович констатировал, что, как и в предыдущие дни, он уступает представителям «КАМАЗ-мастера» из-за более слабой работы двигателя. Мазовцы используют мотор Gyrtech G13, в то время как на гоночные «КАМАЗы» установлен мотор DCEC ISZ-13 производства совместного предприятия Dongfeng Cummins.
«На самом деле этап вообще несложный. Очень скучный: всё время ехал на максимальной скорости. Но у нас ничего не поменялось по мощности. Пока только так. Мы ничего с этим пока не можем поделать», — приводит слова Вязовича инстаграм-аккаунт «МАЗ-СПОРТавто».
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