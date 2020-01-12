Сотников: задачей было подстраховать два лидирующих «КАМАЗа»
Авто / Дакар 2020 0
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал, как для него сложился четвёртый этап ралли-марафона «Дакар», на котором он показал второй результат. В общем зачёте Сотников теперь занимает шестую позицию.
«Всё прошло хорошо, мы обогнали ван Кастерена и Вязовича, подъехали к Шибалову и проехали за ним больше половины спецучастка. Задачей было подстраховать два лидирующих «КАМАЗа», с чем мы справились, и привезли машину целой с хорошим результатом. Этап был длинным, средняя скорость составила 110 км/ч. Я бы сказал, что он получился скучноватым. Сегодня переезжали более рельефные и высокие дюны, как понимаю, с каждым днём мы приближаемся к самым сложным пескам», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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