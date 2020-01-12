Доросинский: преклоняюсь перед ребятами, которые на «Дакаре» едут на мотоцикле

Российский гонщик Александр Доросинский рассказал о седьмом этапе «Дакара» и прокомментировал известие о смерти португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша.



«Наш автомобиль сильно проигрывает по максимальной скорости. Из-за этого на дистанции в 500 с лишним километров мы суммарно много уступаем. Ничего сделать не можем — бесимся, психуем.



Сегодня пришла очень неприятная новость о смерти Паулу Гонсалвеша. Поэтому сегодня, наверное, не очень уместно говорить о результатах — правильнее про безопасность. Мне не нравятся такие спецучастки, как сегодняшние: они не очень интересные и при этом не слишком безопасные, можно не заметить „подброс“ и попасть в серьёзную аварию.



Понятно, что машина намного более безопасное средство передвижения, чем мотоцикл. Я преклоняюсь перед ребятами, которые едут на мотоцикле. На каких бы местах они ни ехали, это очень сильные духом люди. Когда сам выступаешь на „Дакаре“, лучше понимаешь, что делает та же Анастасия Нифонтова. В принципе меня посещает мысль с кем-то скооперироваться — в паре будет попроще — и тоже попробовать проехать „Дакар“ на мотоцикле. Но поживём — увидим», — передаёт слова Доросинского телеграм-канал Cross-Country Rally.

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