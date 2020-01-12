Ферстаппен сможет уйти из «Ред Булл», если его не устроят результаты

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по новому соглашению сможет покинуть команду до истечения контракта, сообщает Daily Express. По информации источника, всё будет зависеть от результатов команды — если результаты будут оставлять желать лучшего, то он получит право уйти из команды.



Напомним, 7 января стало известно, что Макс Ферстаппен продлил партнёрство с австрийской командой до 2023 года.



Новое соглашение предусматривает существенное повышение его оклада. По информации СМИ, Макс будет теперь зарабатывать € 40 млн. Это столько же, сколько получает в «Феррари» Себастьян Феттель. Больше получает лишь шестикратный чемпион мира британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.