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Ферстаппен сможет уйти из «Ред Булл», если его не устроят результаты

Ферстаппен сможет уйти из «Ред Булл», если его не устроят результаты
Авто / Формула-1 0

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по новому соглашению сможет покинуть команду до истечения контракта, сообщает Daily Express. По информации источника, всё будет зависеть от результатов команды — если результаты будут оставлять желать лучшего, то он получит право уйти из команды.

Напомним, 7 января стало известно, что Макс Ферстаппен продлил партнёрство с австрийской командой до 2023 года.

Новое соглашение предусматривает существенное повышение его оклада. По информации СМИ, Макс будет теперь зарабатывать € 40 млн. Это столько же, сколько получает в «Феррари» Себастьян Феттель. Больше получает лишь шестикратный чемпион мира британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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