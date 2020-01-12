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Организаторы изменили результат Николаева на 7-м этапе «Дакара». Все «КАМАЗы» — в топ-4

Результат Николаева на 7-м этапе «Дакара» изменён
Организаторы изменили результат Николаева на 7-м этапе «Дакара». Все «КАМАЗы» — в топ-4
Авто / Дакар 2020 0

Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2020 уточнили результаты седьмого этапа в зачёте грузовиков. Был скорректирован результат российского гонщика «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева. По лайв-таймингу было видно, что Николаев показывает результаты на уровне лидеров, однако к его времени по какой-то причине был добавлен штраф. Позднее выяснилось, что это время было приплюсовано неверно. С учётом корректировки Николаев занял на седьмом спецучастке четвёртое место, проиграв Андрею Каргинову 5 минут и 19 секунд.

После изменения результата Николаева все четыре представителя «КАМАЗ-мастера» оказались на седьмом спецучастке в четвёрке лучших. При этом напомним, что Эдуард исключен из общего зачёта после схода на шестом этапе и продолжает выступление в отдельной классификации Dakar Experience.

Дакар 2020. Этап 7, Эр-Рияд - Вади-аль-Давасир
Грузовики (СУ - 546 км)
12 января 2020, воскресенье. 09:26 МСК
Окончено
1
Андрей Каргинов
KAMAZ
05:01:02
2
Дмитрий Сотников
KAMAZ
+0:03
3
Антон Шибалов
KAMAZ
+2:05
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