Организаторы изменили результат Николаева на 7-м этапе «Дакара». Все «КАМАЗы» — в топ-4

Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2020 уточнили результаты седьмого этапа в зачёте грузовиков. Был скорректирован результат российского гонщика «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева. По лайв-таймингу было видно, что Николаев показывает результаты на уровне лидеров, однако к его времени по какой-то причине был добавлен штраф. Позднее выяснилось, что это время было приплюсовано неверно. С учётом корректировки Николаев занял на седьмом спецучастке четвёртое место, проиграв Андрею Каргинову 5 минут и 19 секунд.



После изменения результата Николаева все четыре представителя «КАМАЗ-мастера» оказались на седьмом спецучастке в четвёрке лучших. При этом напомним, что Эдуард исключен из общего зачёта после схода на шестом этапе и продолжает выступление в отдельной классификации Dakar Experience.

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