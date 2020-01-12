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Николаев — о ночи в пустыне из-за поломки: тяжело, холодно, нет сил, но это «Дакар»

Николаев — о ночи в пустыне из-за поломки
Николаев — о ночи в пустыне из-за поломки: тяжело, холодно, нет сил, но это «Дакар»
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился воспоминаниями о событиях пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, когда он вместе с коллегами по экипажу Евгением Яковлевым и Владимиром Рыбаковым 12 часов ремонтировал в пустыне двигатель. Часть ремонта проходила уже ночью. Чтобы согреться, камазовцы и сочувствующие им местные полицейские даже развели костёр.

«Да, мы остались одни в пустыне, мы и он, наш грузовик. Но нас научили никогда не сдаваться! Только вперёд! Тяжело, холодно, нет сил, но это „Дакар“, и сегодня он для нас такой», — написал Николаев в своём «инстаграме».

Посмотреть сообщение Николаева можно в «инстаграме» гонщика.

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