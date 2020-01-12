Шмотьев: снова идём на 10-й позиции. Была проблема — порвался ремень вариатора

Российский гонщик Алексей Шмотьев, выступающий на «Дакаре» в зачёте мотовездеходов, поделился впечатлениями от седьмого этапа.



«Самый длинный спецучасток „Дакара“-2020 преодолён. Этот этап, несмотря на протяжённость, дался нашему экипажу достаточно легко, в итоговой классификации SSV поднялись на одну строчку — теперь снова идем на 10-й позиции. Была одна небольшая проблема на трассе: снова порвался ремень вариатора, мы его быстро поменяли и поехали дальше. Но после замены ехали уже медленнее, не на максимально разрешённой скорости, чтобы ремень не перегревался.



На седьмом СУ было много прогонов по несколько десятков километров (прогоны — длинные однообразные отрезки трассы без смены пейзажа. — Прим. „Чемпионата“), поэтому иногда становилось скучно. Дюны были достаточно простые и в небольшом количестве, но при этом мы видели пару экипажей из нашего класса, которые посидели в них», — приводит слова Шмотьева пресс-служба Snag Racing.