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Кубица считает, что следующий сезон может сложиться для «Уильямса» ещё хуже, чем прошедший

Кубица считает, что следующий сезон может сложиться для «Уильямса» ещё хуже, чем прошедший
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что в 2020 году британскую команду может ждать ещё более неудачный сезон, чем в 2019-м.

«В прошлом году «Уильямс» думали, что уже не может быть хуже, чем в 2018 году. Но оказалось, что может. Никогда не говори, что хуже некуда. Ну, по крайней мере моя жизнь станет полегче», — приводит слова Роберта Кубицы Motorsport-Total.

В 2019 году Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года. Поляк выступал за «Уильямс» и принёс команде, занявшей 10-е, последнее место в Кубке конструкторов, единственное очко, добытое в дождевой гонке в Германии.

Ранее Кубица стал резервным пилотом команды «Альфа Ромео». Польская нефтяная компания Orlen, поддерживающая гонщика, станет официальным сотитульным спонсором коллектива. Официально команда станет называться Alfa Romeo Racing Orlen.

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