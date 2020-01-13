Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Жильцов — о гибели Гонсалвеша: человек отдал себя «Дакару», гонка забирает лучших

Жильцов — о гибели Гонсалвеша: человек отдал себя «Дакару», гонка забирает лучших
Авто / Дакар 2020 0

Российский штурман Константин Жильцов, выступающий в зачёте внедорожников с пилотом Язидом Аль-Раджи, прокомментировал гибель португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша на седьмом этапе ралли «Дакар»-2020.

«Гонка омрачена тем, что погиб достаточно известный мотогонщик. В дорожной книге были прописаны неровности, но как-то так получилось, что то ли он не увидел, то ли что-то ещё. Не важно — трагедия есть трагедия. Остаётся только пожелать терпения родным и близким. Человек отдал себя „Дакару“. „Дакар“ забирает лучших, к сожалению. Каждый год такие истории происходят, но тем не менее люди сюда приезжают и борются с трудностями, которые сами себе собирают», — рассказал Жильцов в собственном видеоблоге.

Первая жертва «Дакара»-2020: в пустыне погиб мотоциклист-чемпион Гонсалвеш
На седьмом этапе гонки не стало Паулу Гонсалвеша. У чемпиона не выдержало сердце.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020