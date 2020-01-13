Шибалов — про опасный эпизод на седьмом этапе: боюсь представить, сколько мы летели
Авто / Дакар 2020 0
Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, что у его экипажа произошёл один неприятный момент во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020.
«Весь день нужно было сохранять концентрацию на максимальной скорости — очень тяжело. А если проморгаешь где-то канаву, яму. Так у нас сегодня и было в одном месте — благо, машина выдержала. Сначала в камнях был подброс, прыжок — и потом вниз „ступенька“. Даже боюсь представить, сколько мы летели. Благо, приземлились на все четыре колеса и поехали дальше. Машина нас выдерживает», — рассказал Шибалов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».
Шибалов показал на седьмом этапе третий результат и продолжает занимать вторую позицию в генеральной классификации.
Читайте также
- 13 января 2020
-
01:30
-
01:24
-
01:08
-
01:04
-
00:30
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:49
-
23:19
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22
-
20:53
-
19:48
-
19:28
-
19:11
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:03
-
17:08
-
16:38
-
15:58
-
14:57
-
13:56
-
12:53
-
11:59
-
11:18
-
11:15
-
09:48
-
01:46
- 11 января 2020
-
23:08
-
22:09
Партнерский контент