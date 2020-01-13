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Шибалов — про опасный эпизод на седьмом этапе: боюсь представить, сколько мы летели

Шибалов — про опасный эпизод на седьмом этапе: боюсь представить, сколько мы летели
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, что у его экипажа произошёл один неприятный момент во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020.

«Весь день нужно было сохранять концентрацию на максимальной скорости — очень тяжело. А если проморгаешь где-то канаву, яму. Так у нас сегодня и было в одном месте — благо, машина выдержала. Сначала в камнях был подброс, прыжок — и потом вниз „ступенька“. Даже боюсь представить, сколько мы летели. Благо, приземлились на все четыре колеса и поехали дальше. Машина нас выдерживает», — рассказал Шибалов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

Шибалов показал на седьмом этапе третий результат и продолжает занимать вторую позицию в генеральной классификации.

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