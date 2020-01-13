Николаев подтвердил, что имеет право помогать остальным экипажам «КАМАЗ-мастера»

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, что после возвращения в число участников ралли-марафона «Дакар»-2020 в зачёте Dakar Experience ему разрешено правилами помогать остальным экипажам коллектива из Набережных Челнов.



«Сейчас мы являемся той самой быстрой техничкой, это наша роль. Очень важно, чтобы наши ребята ехали без остановки, но если в крайнем случае что-то понадобится, то мы даже отдадим свою деталь и останемся на трассе — если будет такая необходимость. Для нас важен результат команды.



В целом такая роль тоже непростая: нужно ехать максимально надёжно, чтобы мы могли оказать какую-то помощь нашим ребятам, если она понадобится. Но будем надеяться, что этого не потребуется и мы будем ехать в своём темпе, прикрывая ребят», — рассказал Николаев в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».