Пилот «КАМАЗ-мастера» Сотников не заметил большого проигрыша «МАЗа» по мотору

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников рассказал о борьбе с соперниками на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» и признался, что не заметил больших проблем с мотором у пилота «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича.
«Мы очень долго ехали, видя впереди ван Кастерена и Вязовича. Приходилось ловить километры, чтобы оказываться ближе к 140 км/ч и по чуть-чуть подъезжать. В итоге в каких-то дюнах ван Кастерен замешкался, встал, и мы его объехали. Вязовича мы также объехали на максимальной скорости. Нам немножко повезло: удалось проскочить одну горку и встать перед ним.
Я бы не сказал, что Вязовичу прямо не хватает мотора. Когда мы подъезжали на прямике, то у меня было ощущение, что как будто он нас немножко подпускает. Потому что когда мы с ним поравнялись, то он увидел впереди пыль и, видимо, не захотел вставать в неё — и тут мгновенно у него скорость увеличилась, мы стали ехать ровно. Дальше был спуск, у нас оказалась более выгодная позиция, а ему пришлось присбросить скорость — так мы его и объехали», — рассказал Сотников в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».
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