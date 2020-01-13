Новая машина Формулы-1 «Феррари» прошла обязательный краш-тест

Новая машина Формулы-1 команды «Феррари», которая получила предварительный индекс 671, прошла все 15 обязательных краш-тестов Международной автомобильной федерации, информирует Sky Italia. Сообщается, что испытания прошли на базе CSI в Боллате неподалёку от Милана.

Прохождение краш-теста представляет собой необходимое условие допуска команды к предсезонным испытаниям и гонкам Гран-при.

В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, отстав от «Мерседеса» на 235 очков. Гонщик итальянской команды Шарль Леклер занял четвёртое место в личном зачёте, а его напарник Себастьян Феттель стал пятым. Ранее стало известно, что Леклер останется в «Феррари» как минимум до сезона-2024, а вот текущий контракт Феттеля рассчитан до 2020 года включительно.



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