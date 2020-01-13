«Учись держать язык за зубами». Бриаторе дал совет Ферстаппену, который обвинял «Феррари»

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе посоветовал 22-летнему Максу Ферстаппену, выступающему за «Ред Булл», обдумывать свои слова, прежде чем что-то говорить. Бриаторе вспомнил, как в ходе сезона-2019 Ферстаппен бездоказательно обвинял «Феррари» в жульничестве.

«Он действительно быстр, знает, как добиться прогресса, и зачастую обеспечивает шоу. Но ему надо научиться держать язык за зубами. Он мог бы и отозвать обвинения в том, что «Феррари» обманывала.

Во-первых, делать подобные заявление — не его дело. Во-вторых, вся эта история оказалась неправдой», — приводит слова Бриаторе GrandPX.news.

В сезоне-2019 Ферстаппен впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).