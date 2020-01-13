Формула-1 может перейти на двухтактные экологичные моторы к 2025 году
В Формуле-1 рассматривают возможность перехода на двухтактные моторы к 2025 году, сообщил технический руководитель чемпионата Пэт Симондс.
Двухтактные моторы в основном используются на гораздо менее мощной технике, такой как газонокосилки и мопеды. Ранее такие двигатели использовали много топлива и сильно загрязняли окружающую среду, однако развитие технологий, по словам Симондса, позволило избавиться от этих проблем.
Напомним, ранее в Формуле-1 заявили о стремлении выйти на нулевой уровень углеродного выхлопа к сезону-2030.
«Мы в Ф-1 рассматриваем такую возможность. Я склоняюсь к двухтактным моторам. Старые проблемы, которые были связаны с двухтактными моторами, уже больше не являются таковыми», — цитирует Симондса Motorsport Magazine.
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