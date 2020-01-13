Квят назвал себя живым примером того, что «Ред Булл» даёт второй шанс

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», призвал напарника Пьера Гасли не унывать на фоне потери места в «Ред Булл».

Квят лишился места в «Ред Булл» перед Гран-при Испании 2016 года и вернулся в «Торо Россо». В ходе сезона-2017 его исключили из гоночной программы австрийской компании, однако перед 2019 годом решили вернуть его в «Торо Россо». В 2020-м россиянин останется в этой же команде, которая стала называться «Альфа Таури».

Схожая история приключилась с Гасли, который потерял место в «Ред Булл» и вернулся в «Торо Россо» перед Гран-при Бельгии 2019 года.

«Не хочу говорить за Пьера, что там у него случилось в «Ред Булл». Это было бы неправильно. Но сейчас всё в порядке.

Он провёл в «Ред Булл» меньше времени, чем я. И перед ним у него в лице меня есть живой пример того, что возможно всё, даже если тебя выгнали из «Ред Булл». Хорошо, что нам обоим дали второй шанс», — цитирует Квята Motorsport.