Квят назвал себя живым примером того, что «Ред Булл» даёт второй шанс

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», призвал напарника Пьера Гасли не унывать на фоне потери места в «Ред Булл».
Квят лишился места в «Ред Булл» перед Гран-при Испании 2016 года и вернулся в «Торо Россо». В ходе сезона-2017 его исключили из гоночной программы австрийской компании, однако перед 2019 годом решили вернуть его в «Торо Россо». В 2020-м россиянин останется в этой же команде, которая стала называться «Альфа Таури».
Схожая история приключилась с Гасли, который потерял место в «Ред Булл» и вернулся в «Торо Россо» перед Гран-при Бельгии 2019 года.
«Не хочу говорить за Пьера, что там у него случилось в «Ред Булл». Это было бы неправильно. Но сейчас всё в порядке.
Он провёл в «Ред Булл» меньше времени, чем я. И перед ним у него в лице меня есть живой пример того, что возможно всё, даже если тебя выгнали из «Ред Булл». Хорошо, что нам обоим дали второй шанс», — цитирует Квята Motorsport.
- 13 января 2020
-
12:42
-
11:53
-
10:31
-
10:19
-
09:58
-
09:51
-
09:00
-
08:00
-
01:30
-
01:24
-
01:08
-
01:04
-
00:30
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:49
-
23:19
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22
-
20:53
-
19:48
-
19:28
-
19:11
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:03
-
17:08
-
16:38
-
15:58
-
14:57
-
13:56