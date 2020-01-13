Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо стал вторым на 8-м этапе «Дакара»

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступает в классе внедорожников, показал второе время в восьмой соревновательный день, уступив лишь французу Матьё Серадори. Разрыв между ними составил 4 минуты 4 секунды.
Карлос Сайнс-старший, Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель, главные претенденты на победу в общем зачёте, не попали в первую пятёрку на этапе, но остались на своих позициях. По итогам восьми дней отрыв Сайнса от Аль-Аттии составляет 6 минут 40 секунд, а ещё 6 минут 29 секунд уступает Петерансель. Что касается Алонсо, то он в настоящий момент располагается на девятом месте, но его ещё могут подвинуть участники, которые пока не добрались до финиша восьмого этапа.
«Дакар»-2020. Внедорожники. Восьмой СУ
1. Матьё Серрадори (Century) — +3:48.23
2. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4.04
3. Орландо Терранова (Mini) — +6.19
...9. Стефан Петерансель (Mini) — +13.11
...11. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +15.55
12. Карлос Сайнс (Mini) — +19.15
«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 8 СУ
1. Карлос Сайнс (Mini) — 31:56.52
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.40
3. Стефан Петерансель (Mini) — +13.09
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +32.25
5. Орландо Терранова (Mini) — +43.02
...9. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3:10.51.
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