Каргинов выиграл 8-й этап «Дакара» в классе грузовиков и увеличил отрыв от Шибалова

Российский автогонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучший результат на восьмом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Второе место занял его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший на 5 минут 54 секунды. Третий результат показал Алеш Лопрайс. Места с четвёртого по шестое заняли Дмитрий Сотников, уже не участвующий в общем зачёте Эдуард Николаев (оба — «КАМАЗ-мастер») и Сергей Вязович («МАЗ»), занимающий третью строчку в общем зачёте.
В общем зачёте Каргинов увеличил отрыв от Шибалова до 27 минут 6 секунд. Вязович уступает лидеру более часа.
«Дакар»-2020. Грузовики. Восьмой СУ
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 4:24.58
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +5.54
3. Алеш Лопрайс (Praga) — +9.06
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +10.41
5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +14.44
6. Сергей Вязович («МАЗ») — +18.38
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 34:31.43
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +27.06
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:05.17
4. Алеш Лопрайс (Praga) — +2:04.27
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:39.22
6. Мартин Мацик («Ивеко») — +2:44.49.
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