Каргинов выиграл 8-й этап «Дакара» в классе грузовиков и увеличил отрыв от Шибалова

Российский автогонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучший результат на восьмом спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Второе место занял его товарищ по команде Антон Шибалов, отставший на 5 минут 54 секунды. Третий результат показал Алеш Лопрайс. Места с четвёртого по шестое заняли Дмитрий Сотников, уже не участвующий в общем зачёте Эдуард Николаев (оба — «КАМАЗ-мастер») и Сергей Вязович («МАЗ»), занимающий третью строчку в общем зачёте.

В общем зачёте Каргинов увеличил отрыв от Шибалова до 27 минут 6 секунд. Вязович уступает лидеру более часа.

«Дакар»-2020. Грузовики. Восьмой СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 4:24.58

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +5.54

3. Алеш Лопрайс (Praga) — +9.06

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +10.41

5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +14.44

6. Сергей Вязович («МАЗ») — +18.38



«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 34:31.43

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +27.06

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:05.17

4. Алеш Лопрайс (Praga) — +2:04.27

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:39.22

6. Мартин Мацик («Ивеко») — +2:44.49.

