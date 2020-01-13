Источник: «Хаас» покажет новую машину Формулы-1 непосредственно перед стартом тестов
Команда Формулы-1 «Хаас» покажет новую машину, на которой датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромен Грожан будут выступать в сезоне-2020, 19 февраля, перед началом первого дня официальных предсезонных тестов, сообщает датское издание BT.
В 2020 году в Формуле-1 состоятся две серии предсезонных тестов по три дня каждая: с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс». На счету команды оказалось 28 очков: 20 принёс Магнуссен, 8 — Грожан.
«Хаас» пришёл в Формулу-1 в 2016 году. Лучшим результатом американской команды является пятое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2018.
Источник: «Ред Булл» покажет новую машину Формулы-1 на день позже «Феррари»
Читайте также
- 13 января 2020
-
14:22
-
13:39
-
12:42
-
11:53
-
10:31
-
10:19
-
09:58
-
09:51
-
09:00
-
08:00
-
01:30
-
01:24
-
01:08
-
01:04
-
00:30
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:49
-
23:19
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22
-
20:53
-
19:48
-
19:28
-
19:11
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:03
-
17:08
-
16:38
-
15:58
Партнерский контент