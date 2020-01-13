Источник: «Хаас» покажет новую машину Формулы-1 непосредственно перед стартом тестов

Команда Формулы-1 «Хаас» покажет новую машину, на которой датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромен Грожан будут выступать в сезоне-2020, 19 февраля, перед началом первого дня официальных предсезонных тестов, сообщает датское издание BT.

В 2020 году в Формуле-1 состоятся две серии предсезонных тестов по три дня каждая: с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс». На счету команды оказалось 28 очков: 20 принёс Магнуссен, 8 — Грожан.

«Хаас» пришёл в Формулу-1 в 2016 году. Лучшим результатом американской команды является пятое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2018.