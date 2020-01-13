Карякин стал 4-м на 8-м этапе «Дакара», но приблизился к лидеру класса мотовездеходов

Российский автогонщик Сергей Карякин показал четвёртый результат на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Он на 8 минут 17 секунд отстал от победителя этапа Рейналдо Варелы. Также впереди россиянина финишировали Франсиско Лопес Контардо и Остин Джонс.
В общем зачёте Карякин остался на третьей строчке. Возглавляет зачёт мотовездеходов по итогам восьми спецучастков Кейси Карри, опережающий россиянина более чем на полчаса, а вторым идёт Лопес.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Восьмой СУ
1. Рейналдо Варела (Can-Am) — 4:50.48
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +0.22
3. Остин Джонс (Can-Am) — +7.21
4. Сергей Карякин (Can-Am) — +8.17
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Кейси Карри (Can-Am) — 39:47.37
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +15.40
3. Сергей Карякин (Can-Am) — +34.29
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:06.03.
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