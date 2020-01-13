Вязовича из песчаной ловушки смогли достать только двумя «МАЗами»

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал шестой результат на восьмом этапе ралли «Дакар»-2020.
«Наконец-то серьёзный спецучасток! Хотя и сегодня было много прямых, где шли на максимальной скорости. Но это всё сменялось очень мягкими дюнами. Порой даже сложными, но для нашей машины проходимыми. К сожалению, в самом начале мы не ожидали, что они будут настолько мягкими. Буквально на 50-м километре был такой перемёт после правого поворота, и там на подъёмчике застряло очень много внедорожников. И я как-то не придал значения, что у подножия может быть настолько мягко, решил развернуться – не идти вверх туда, где все стояли. Подумал, что проедем сбоку, там была возможность. И во время этого разворота просто на ровном плато мы провалились и не смогли сами выехать!
Подъехал Лёша Вишневский, дёргал одной машиной – не смогли вытащить. Приехал Саша Василевский и только двумя машинами смогли вытащить потому, что не было возможности тянуть куда-то вниз – либо назад, либо вперёд. Мы стояли на просто ровной поверхности, настолько мягко было. На этом инциденте мы потеряли около 14 минут.
Дальше ехали без проблем, всё в своём темпе. Все дюны прошли довольно просто. Смогли держаться в темпе лидеров и отыграть потерянное время по позициям, но в целом – хороший рабочий день. Наконец-то дакаровские спецучастки», — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy Team.
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