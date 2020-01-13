«Макларен» представит новый болид 13 февраля

Команда Формулы-1 «Макларен» презентует болид на чемпионат 2020 года 13 февраля. Об этом команда сообщила на своём YouTube-канале.
Пресс-служба коллектива опубликовала видео, в котором Ландо Норрис якобы ведёт прямую трансляцию для подписчиков и в какой-то момент заходит в комнату, где происходит обсуждение будущей презентации шасси, которое получит индекс MCL35. Норрис уточняет у присутствующих, что они обсуждают, а после того, как слышит ответ о презентации, произносит фразу: «Я слышал, она 13-го февраля, да?» Один из сотрудников подходит к Норрису и отключает камеру, на чём ролик обрывается.
Напомним, что пилотами команды в следующем чемпионате останутся Ландо Норрис и Карлос Сайнс-младший.
Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт в Австралии с 13 по 15 марта.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале команды «Макларен».
- 13 января 2020
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:25
-
18:22
-
18:16
-
17:57
-
17:30
-
17:20
-
16:10
-
14:56
-
14:22
-
13:39
-
12:42
-
11:53
-
10:31
-
10:19
-
09:58
-
09:51
-
09:00
-
08:00
-
01:30
-
01:24
-
01:08
-
01:04
-
00:30
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:49
-
23:19
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22