«Макларен» представит новый болид 13 февраля

Команда Формулы-1 «Макларен» презентует болид на чемпионат 2020 года 13 февраля. Об этом команда сообщила на своём YouTube-канале.



Пресс-служба коллектива опубликовала видео, в котором Ландо Норрис якобы ведёт прямую трансляцию для подписчиков и в какой-то момент заходит в комнату, где происходит обсуждение будущей презентации шасси, которое получит индекс MCL35. Норрис уточняет у присутствующих, что они обсуждают, а после того, как слышит ответ о презентации, произносит фразу: «Я слышал, она 13-го февраля, да?» Один из сотрудников подходит к Норрису и отключает камеру, на чём ролик обрывается.



Напомним, что пилотами команды в следующем чемпионате останутся Ландо Норрис и Карлос Сайнс-младший.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт в Австралии с 13 по 15 марта.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале команды «Макларен».