Сотников: Лопрайс пытался нас объехать, потом встали в один ритм с Шибаловым

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников рассказал, как провёл восьмой этап «Дакара», на котором он показал четвёртый результат.



«Дюны становятся всё выше и выше, растёт их сложность. Те, что повыше, имели сложный рельеф, и не всегда их было удобно пересекать. Особенно непросто было вначале, когда дюнные секции растягивались на 3-4 километра, а между ними было такое же расстояние жесткого плато. Приходилось накачивать давление в шинах на плато: скорость была максимальной, колеса приходилось беречь, и при въезде в дюны на первом километре была опасность застрять, потому что машина шла очень тяжело. Во второй части маршрута дюны были более высокими и рельефными, сложные спуски. Местами приходилось уходить со следов джипа, чтобы более безопасно преодолеть препятствие.



Вначале, когда пропускали Антона Шибалова, между нами вмешались джипы, они пылили. Затем подъехал Лопрайс, пытался нас объехать. Потом мы встали в один ритм с Антоном и до финиша шли с ним и с Андреем Каргиновым в зоне видимости. По навигации проблем не было, всё было понятно», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».