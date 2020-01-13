Штурман Николаева: приземлились на переднее левое колесо прямо в камень

Штурман Эдуарда Николаева в составе экипажа «КАМАЗ-мастера» Евгений Яковлев прокомментировал ход восьмого спецучастка «Дакара»-2020. На нём камазовцы показали пятый результат.
«Было бездорожье, и на одном из бугров приземлились на переднее левое колесо прямо в камень. Давление воздуха в шине было невысоким, потому что только вышли из дюн. Долго меняли колесо из-за проблем с домкратами, потратили 11 минут. В остальном всё было хорошо, энергично и динамично прошли дюны, особенно завершающую их часть.
Сегодня мы не плутали. Очень много обгоняли грузовиков. Перед 80-м километром, перед тем, как пробили колесо, видели стоящего Вязовича и его партнёров по команде. Потом, когда мы остановились для замены колеса, они нас обошли. А после уже мы уткнулись в пыль, но стали обгонять грузовики по второму разу», — приводит слова Яковлева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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