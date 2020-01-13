Доросинский не удивился, что все лидеры «Дакара» потеряли время на восьмом этапе

Российский гонщик Александр Доросинский рассказал о ходе восьмого этапа «Дакара»-2020, на котором он занял 21-е место в зачёте внедорожников.
«Сегодня спецучасток был интереснее, чем вчера. Да, были прямые участки: была позиция — 31 километр прямо без каких-либо пояснений. Но сегодня было намного больше дюн, дюны и проходы были сложнее. Были камушки. Да, с курсами всё было довольно просто. Но сегодня не ехали мотоциклисты, и для первых участников трасса не была „нарисована“. Соответственно первые провалились: Сайнс, Петерансель и Аль-Аттия не показали сильного результата. Результаты стали показывать те, кто стартовал шестым и далее. Ехать первым фантастически сложно: ты ищешь дорогу, курс в дюнах. Поэтому сегодня был интересный день для тех, кто стартовал условно на шестой-восьмой позициях.
Мы сегодня остановились, потому что Денис Кротов застрял в одном месте. Мы обязаны были оказать ему помощь — без этого никак нельзя. Остановились, попробовали дёрнуть — не получилось. Похоже, у него были какие-то технические проблемы. Ну а мы поехали дальше, всё было замечательно», — приводит слова Доросинского телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 13 января 2020
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:25
-
18:22
-
18:16
-
17:57
-
17:30
-
17:20
-
16:10
-
14:56
-
14:22
-
13:39
-
12:42
-
11:53
-
10:31
-
10:19
-
09:58
-
09:51
-
09:00
-
08:00
-
01:30
-
01:24
-
01:08
-
01:04
-
00:30
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:49
-
23:19
-
23:03
-
23:00
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:22