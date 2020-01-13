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Доросинский не удивился, что все лидеры «Дакара» потеряли время на восьмом этапе

Доросинский не удивился, что все лидеры «Дакара» потеряли время на восьмом этапе
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Александр Доросинский рассказал о ходе восьмого этапа «Дакара»-2020, на котором он занял 21-е место в зачёте внедорожников.

«Сегодня спецучасток был интереснее, чем вчера. Да, были прямые участки: была позиция — 31 километр прямо без каких-либо пояснений. Но сегодня было намного больше дюн, дюны и проходы были сложнее. Были камушки. Да, с курсами всё было довольно просто. Но сегодня не ехали мотоциклисты, и для первых участников трасса не была „нарисована“. Соответственно первые провалились: Сайнс, Петерансель и Аль-Аттия не показали сильного результата. Результаты стали показывать те, кто стартовал шестым и далее. Ехать первым фантастически сложно: ты ищешь дорогу, курс в дюнах. Поэтому сегодня был интересный день для тех, кто стартовал условно на шестой-восьмой позициях.

Мы сегодня остановились, потому что Денис Кротов застрял в одном месте. Мы обязаны были оказать ему помощь — без этого никак нельзя. Остановились, попробовали дёрнуть — не получилось. Похоже, у него были какие-то технические проблемы. Ну а мы поехали дальше, всё было замечательно», — приводит слова Доросинского телеграм-канал Cross-Country Rally.

Дакар 2020. Этап 8, Вади-аль-Давасир - Вади-аль-Давасир
Легковые (СУ - 474 км)
13 января 2020, понедельник. 07:45 МСК
Окончено
1
Матье Серрадори
Century Racing
03:48:23
2
Фернандо Алонсо
Toyota
+4:04
3
Орландо Терранова
MINI
+6:19
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