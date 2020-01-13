Мик Шумахер: неправильно говорить заранее, что собираешься выиграть чемпионат

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер поделился ожиданиями от сезона-2020.



«Я составлю план А. Я собираюсь сделать максимально хорошую работу в следующем сезоне, но считаю, что неправильно выступать в чемпионате и говорить заранее, что ты собираешься его выиграть. Таким образом я окажу на себя дополнительное давление, так что я просто буду принимать каждую гонку как отдельное соревнование, но при этом показывать максимум своих возможностей.



Тесты? К сожалению, в следующем сезоне тесты новичков пройдут только после окончания сезона. Скорее всего, там многое будет известно о сезоне-2021, так что стоит посмотреть», — приводит слова Мика Шумахера GPToday.



В 2020 году Шумахер, как и в 2019-м, будет выступать в Формуле-2, а его напарником по команде Prema будет российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3.