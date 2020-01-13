Литовский штурман Юргеленас объяснил, почему не помог Кузьмичу на восьмом этапе «Дакара»

Литовский штурман Саулюс Юргеленас объяснил, почему проигнорировал просьбы экипажа Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича о помощи после того, как их внедорожник застрял в песках на дюне.
«Вижу, по курсу большая дюна. Думаю, что на неё не надо забираться. Наверху два мужика машут и показывают — туда. Сначала не узнал, кто такие. Вижу, что не болельщики, они в комбинезонах. Они показывают — туда, там дюна большая. Видим, что все объезжали эту дюну нормально. Та как раз точка открылась, всё по курсу. Если бы они звали или что-то махали, мы бы что-то предприняли. Но я не понял, а где их машина? Понятно, что за дюной. Когда объезжали дюну, я пытался посмотреть, но уже не было видно. Подали бы сигнал — мы бы что-то сделали. Они показывали, чтобы мы ехали не к ним, а объезжали дюну. Туда забираться сложно, даже не знаю, кто их в итоге вызволил.
Обидно за ребят. Они бы показали, чтобы мы до них добрались. Казалось, они помогают, чтобы мы не застряли. Всегда мы помогали ребятам, они нам. Все под одной крышей X-Raid, все в одной лодке», — приводит слова Юргеленаса телеграм-канал Cross-Country Rally.
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