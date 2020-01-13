«Росгонки» рассказали, кто и как покупает билеты на Гран-при России

Компания «Росгонки» раскрыла подробности хода продажи билетов на Гран-при России, который пройдёт с 24 по 27 сентября на «Сочи Автодроме».



В настоящий момент продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Во многом таких результатов дуалось добиться за счёт пакетов «Билет+Отель», удобных предложений для визита на российский этап с детьми и ряда других акций.



Кроме того, у зрителей этапа есть возможность наслаждаться насыщенной культурной программой, с концертами и развлечениями в Олимпийском парке, четыре дня.



В лидерах по темпам продаж оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. Среди иностранных зрителей наибольшая активность у финских, немецких и белорусских болельщиков.