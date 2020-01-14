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Вязович — о проигрыше «КАМАЗ-мастеру»: скоростью такие отставания не отыгрываются

Вязович прокомментировал проигрыш «КАМАЗ-мастеру»
Вязович — о проигрыше «КАМАЗ-мастеру»: скоростью такие отставания не отыгрываются
Авто / Дакар 2020 0

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о непростом восьмом этапе «Дакара»-2020 и прокомментировал отставание от лидера общего зачёта Андрея Каргинова, которое составляет уже больше часа.

«Нам каждый день говорят, что будут мягкие дюны, очень мягко — заправляйте больше топлива. Мы каждый день заправляемся, а оно не кончается и мягкого песка тоже нету. Но сегодня если с топливом нас опять обманули, то с мягким песком — нет. На 50-м километре мы после „прямика“ шли на большом давлении колёс. Был правый поворот и подъём, там застряло много джипов. Они перекрыли канал, я решил не лезть между джипами и развернуться у подножья. И как провалились на перемёте три метра шириной и полметра высотой! Провалились до рамы! Лёша Вишневский одной машиной не смог нас вытянуть — дождались Саши Василевского и уже двумя машинами вытянули. „Дакар“ есть „Дакар“: подловил нас на ровном месте.

Положение в общем зачёте? Скоростью такие отставания не отыгрываются, но гонка, конечно, может преподнести сюрпризы. Мы как думаем про продвижение вперёд, так и обороняем своё третье место: сзади за нами Лопрайс тоже в часе. После сегодняшнего этапа мы понимаем, что никаких гарантий нет. Всё ещё впереди: четыре этапа, из них два марафонских. Напряжение потихоньку растёт», — заявил Вязович в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

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