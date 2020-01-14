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Квят признал, что попал в «Ред Булл» в неподходящий момент

Квят признал, что попал в «Ред Булл» в неподходящий момент
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», посетовал, что стал призовым пилотом «Ред Булл» именно в 2015-м, когда команда испытывала большие трудности с силовыми установками «Рено».

Квят, начавший карьеру в Ф-1 в 2014 году в составе «Торо Россо», сезон-2015 начал уже в «Ред Булл». Однако россиянин лишился места в главной команде австрийской компании перед Гран-при Испании 2016 года и вернулся в «Торо Россо». В ходе сезона-2017 его исключили из гоночной программы «Ред Булл», однако перед 2019 годом решили вернуть в «Торо Россо». В 2020-м Даниил останется в этой же команде, которая стала называться «Альфа Таури».

«Считаю, почти каждый, кто выступал за «Ред Булл», является очень талантливым гонщиком. Но некоторым не везёт в плане времени, как было в моём случае с «Ред Булл». То было не лучшее время, чтобы выступать за команду.

Порой время работает на тебя, порой против. Надо лишь сохранять терпение и делать свою работу, а также оказаться в нужном месте в нужное время», — цитирует Квята Motorsport.

Квят назвал себя живым примером того, что «Ред Булл» даёт второй шанс
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