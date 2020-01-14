Боттас: я ещё не вышел на свой пик

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что ещё не вышел на пик формы, несмотря на четыре победы и второе место по итогам сезона-2019. В минувшем сезоне 30-летний Боттас 87 очков уступил напарнику Льюису Хэмилтону, который в шестой раз стал чемпионом мира.

«Я обнаружил в себе новые силы и энергию. Ещё есть время, чтобы всё как следует обдумать и подготовиться к сезону. Но процесс уже начался.

Лично я уже сейчас готов сесть за руль. Я ещё не вышел на свой пик. Все ошибки необходимо устранить. В прошлом сезоне мне иногда приходилось расплачиваться за них очками», — приводит слова гонщика GrandPX.news.

Предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

