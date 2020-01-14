В «Феррари» разозлились на Леклера за прыжок с парашютом
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что в ходе межсезонья совершил прыжок с парашютом, не санкционированный командой. Руководство, узнав о поступке Леклера, по словам гонщика, «немного разозлилось» на него.
«Обычно я всегда спрашиваю разрешения «Феррари», если хочу попробовать что-то нестандартное. Но в случае с этим прыжком с парашютом я сделал исключение.
Я сказал себе: даже если потом будут проблемы, не думаю, что эту возможность нужно упускать. Когда в команде узнали об этом, то немного разозлились. Но я уже не стану поступать так во второй раз», — цитирует Леклера La Gazzetta dello Sport.
Предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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