Итальянский журналист: в «Феррари» недовольны новой машиной Формулы-1

Итальянский журналист Лео Туррини, хорошо осведомлённый о состоянии дел в «Феррари», рассказал, ссылаясь на свои источники, что в команде пока не слишком довольны автомобилем, который планируется использовать в сезоне-2020.

«Такое впечатление, что результаты, полученные на симуляторе и в аэродинамической трубе в Маранелло, не очень впечатлили инженеров. Но надо понимать, что время ещё есть», — написал журналист в своём блоге.

Также Туррини поделился видением ситуации с контрактом Себастьяна Феттеля, чьё соглашение с «Феррари» истекает после сезона-2020. По мнению журналиста, немец всё же подпишет новый контракт с коллективом.

«Я не уверен, что сезон-2020 окажется для Феттеля последним в составе «Феррари», тем более если учесть многолетний контракт Ферстаппена с «Ред Булл», — добавил он.

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