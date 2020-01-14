Шмотьев за один этап «Дакара» столкнулся с четырьмя техническими проблемами

Российский участник «Дакара»-2020 в зачёте мотовездеходов Алексей Шмотьев рассказал о своих проблемах на восьмом спецучастке. Ранее было известно, что россиянин потерял много времени из-за поломки заднего привода во время вызволения застрявшего багги из песка.



«Повеселились от души на восьмом этапе „Дакара“. Всё началось с того, что на лиазоне лопнул шланг, подводящий тосол к радиатору, но нам удалось исправить эту поломку и избежать серьёзных последствий — перегрева двигателя. Опоздали на старт минут на 12. Не знаю, пенализировали нас или нет. Со старта ушли хорошо, обгоняя экипажи из нашего класса, но когда начались дюны, я допустил небольшую ошибку, которая привела ко всем имеющимся последствиям: не заметил меленькую ложбинку, из-за которой на повороте легли на бок.



Багги достали, починили, потеряли примерно два часа времени. Как только отправились дальше — взяли хороший темп, но в конце канала, перед второй зоной дозаправки, у нас порвался ремень вариатора и разбил практически всю коробку (пластик). Мы поменяли ремень и продолжили гонку дальше. И на этом наши приключения не закончились: двигатель начал выдавать ошибку, вставать в аварийный режим, мощность падала, мы пытались глушить двигатель, чтобы сбросить ошибку, но не помогло — через 200 метров всё снова возвращалось. ⠀



Мы не могли продолжить движение, тем более по дюнам, которые относятся к третьей категории сложности (высокие, из вязкого песка). Мы бы точно просели в них и остались ночевать в пустыне. Было принято решение вернуться в лагерь не по гоночному маршруту, доехали до бивуака примерно в два часа ночи. Не знаю, влепят нам организаторы джокер за этот этап или мы продолжим гонку в общем зачёте. В любом случае мы выйдем на старт девятого этапа. А там уже видно будет!» — приводит слова Шмотьева пресс-служба Snag Racing.